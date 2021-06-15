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15 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

15 Haziran 2021, Salı 23:03
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 420 milyon dozu aştı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 177 milyon 201 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 832 bine, iyileşenlerin sayısı 161 milyon 607 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 341 bini, Hindistan'da 29 milyon 627 bini, Brezilya'da 17 milyon 454 bini ve Fransa'da 5 milyon 741 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 600 bini geçti.

ABD'de yapılan bir araştırmada Kovid-19 virüsünün, sanılandan daha önce, Aralık 2019'dan itibaren ülkede yayıldığına dair kanıtların ağırlık kazandığı bildirildi.

ABD’de yürütülen bir çalışmada, organ nakli yapılmış bazı hastalarda Kovid-19 aşısının ancak üçüncü dozu uygulandıktan sonra antikor seviyesinin yükseldiği gözlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde vaka sayılarının art arda 7 hafta boyunca düştüğünü, bunun salgın sürecinde şimdiye kadarki en uzun haftalık düşüş serisi olduğunu bildirdi.

İsrail'de salgın nedeniyle kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.

Malezya'da hükümet, salgın tedbirleri nedeniyle büyük oranda faaliyetleri durdurulan ekonomi sektörünün, eylül sonundan itibaren kademeli olarak yeniden açılmasının planlandığını açıkladı.

Filipinler'de hükümet, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Nepal, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik seyahat yasağını 30 Haziran’a kadar uzatma kararı aldı.

Uganda'da Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından hastanelerde oksijen tüpü kıtlığı görüldüğü bildirildi.

Balkan ülkesi Kosova'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama faaliyeti başlatıldı.

AA

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