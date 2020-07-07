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7 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi bir kez daha reddetti

07 Temmuz 2020, Salı 14:00
Kuzey Kore, Pyongyang ile Washington arasında gerçekleşecek olası bir görüşmeyi bir kez daha reddetti.

Kuzey Kore, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un Güney Kore ziyaretinin hemen öncesinde, Pyongyang ile Washington arasında görüşme olasılığını bir kez daha reddederek, ABD ile görüşme niyeti olmadığını bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong Gun, yaptığı açıklamada, "Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choe Son Hui'nin Kuzey Kore'nin ABD ile müzakerelerde bulunmayacağını açıkça ifade etmesinden sonra bile iki ülke arasında toplantıya aracılık etmekten bahseden kişiler olduğunu" belirtti.

Kwon, "Açıkça söylemek gerekirse, ABD ile karşılıklı oturmak gibi bir niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

Choe'nin, kısa bir süre önce "Kuzey Kore-ABD zirvesi hakkındaki zamansız söylentiler" konusundaki tutumunu açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Kwon, Güney Kore'nin "ara buluculuk" çabalarının boşuna olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Stephen Biegun'un, bugün aksayan nükleer müzakereler konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e ulaşması bekleniyor.

Kuzey Kore, ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyi planlamıyor

Kuzey Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choe, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Pyongyang yönetimine yönelik "düşmanca" politikaları bırakmadığı sürece, bu ülke ile nükleer müzakereleri sürdürme planlarının bulunmadığını belirtmiş ve "Önceki zirvede yapılmış olan anlaşmaları hiçe sayarak Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikaları sürdüren ABD ile görüşmek veya anlaşma yapmak mümkün mü?" ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, perşembe günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın seçimlerden önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ekim ayında sürpriz bir zirve gerçekleştirebileceğini öne sürmüştü.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

AA

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