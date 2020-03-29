Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore, sabah saat 06.10 sularında 20 saniye aralıklarla Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru kısa menzilli olduğu sanılan iki balistik füze fırlattı. Wonsan'dan ateşlenen füzeler 30 kilometre yüksekliğe ulaştı ve toplam 230 kilometre mesafe havada kaldı. Aircraft Spots da, füzelerin 25 bin feette Güney Kore semalarından geçtiğini aktardı. JCS, istihbarat birimlerinin füzelerin türünü ve özelliklerini netleştirmeye çalıştığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle teyakkuzda olduğu bir anda böylesi askeri eylemlerin uygunsuz olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini bildirdi. Ordunun durumu yakından takip ettiği belirtilen JCS'nin açıklamasında ayrıca askeri birimlerin 'hazır pozisyonda olma' durumunu koruduğu da kaydedildi. Euronews Türkçe

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