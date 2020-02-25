Lavrov, İdlib'de ateşkesi reddetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib için ateşkes çağrısını reddederek, "bunun teröristlere teslim olmak, hatta onları ödüllendirmek anlamına geleceğini" ifade etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 43. BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu kapsamında konuşan Lavrov, "Bazı hükümetler radikal ve terörist gruplar tarafından yürütülen skandal eylemleri haklı göstermek istiyor" dedi. Rus diplomasisinin şefi, "Bu şartlarda ateşkes istemi, insan haklarını savunma amacını göstermez, tersine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir" yorumunda bulundu. Pazartesi günü, Ankara ve Moskova arasındaki görüşmelere değinen Lavrov, "Şu anda, İdlib konusunda yeni bir dizi müzakereler için hazırlık yapılıyor. Bu müzakerelerin bizleri İdlib’in gerçekten gerginliği azaltma bölgesi olması hedefine ulaştıracağını umuyoruz" demişti. Euronews Türkçe

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