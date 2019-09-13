Lavrov: Suriye’de savaş bitti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı bölgelerde hâlâ gerginlik olsa da Suriye’deki savaşın gerçekten bittiğini söyledi.

Lavrov “Sadece Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan belli başlı bölgelerde gergin noktalar bulunuyor. Sözgelimi İdlib ve Fırat Nehri’nin doğusunda” dedi. Lavrov’a göre, bu şartlar altında Suriye’ye insanî yardım sağlanması ve ülkenin yanı sıra genel anlamda Ortadoğu’da ümit vaat eden, uzun vadeli bir istikrarın sağlanması için krizin çözüm sürecini desteklenmesi başlıca görevler arasında yer alıyor. Lavrov “Rusya Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması, terörün son kalıntılarının üstesinden gelinmesi, Suriyelilerin ülkelerine, ülkenin de Ortadoğu’daki istikrar ve güvenliğin teminatı olacak ‘Arap ailesine’ dönmesinden yana” dedi. AA

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