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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Libya'da mühimmat deposunda patlama

05 Ekim 2020, Pazartesi 13:25
Libya'nın başkenti Trablus'un batısında Libya ordusuna ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin batısında yer alan Cenzur bölgesindeki depoda büyük bir patlama yaşandı.

İlk belirlemelere göre patlama sonucu ölen veya yaralanan olmadı.

Patlamanın orduya bağlı Sidi Bilal kampında yaşandığı ihtimali üzerinde durulurken, mühimmat deposundaki birkaç roketin ise çevredeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü kaydedildi.

Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

AA

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