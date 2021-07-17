Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile irtibat halinde olmalarına rağmen orduyu birleştirmenin zor olacağını belirtti.

Dibeybe, Reuters'a verdiği röportajda, "Tabiki, Hafter ile temas kuruluyor. O zor bir askeri kişilik ancak onunla iletişim kuruyoruz. İşler kolay görünmüyor. Libya ordusunu birleştirmek çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

Ülkede seçimlerin planlanan tarihte (24 Aralık'ta) yapılmasını taahhüt eden Başbakan Dibeybe, Temsilciler Meclisinin bazı üyelerinin ellerindeki otoriteyi bırakmak istemediğini kaydetti ancak bu kişilerin kim olduğunu açıklamadı.

Dibeybe, başkanlığa aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, perşembe günü düzenlenen Libya konulu oturumun ardından üye devletler, Libyalı taraflar ve ilgili aktörlere ateşkesin uygulanmasına ve paralı askerlerin sınır dışı edilmesine saygı göstermeleri ve desteklemeleri çağrısında bulunmuştu.

BM Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis oturumda, ülkenin doğusundaki Hafter'e bağlı milisler, Ulusal Birlik Hükümeti'nin bölgeyi kontrol etmesine izin vermediğini belirtmişti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de ülkede paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesinin siyasi süreç için gerçek bir tehlike oluşturduğunu ifade etmişti.

Libya'nın batısında BM nezdinde meşru Ulusal Birlik Hükümeti ve bağlı ordu bulunurken, ülkenin doğusunda ise Bingazi merkezli gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve ona destek veren binlerce paralı asker bulunuyor.

Libya'daki taraflar, 23 Ekim 2020'de, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler sonucunda ateşkes anlaşmasına varmıştı.