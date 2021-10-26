Lübnan Cumhurbaşkanı: İç savaşa dönüş yok

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülke genelinde iç savaşa doğru gidildiği yönünde bir atmosfer hakim olsa da Lübnan'ın yeniden o günlere dönmeyeceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 14 Ekim'de başkent Beyrut'un Tayyuna bölgesinde 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından ülkede yeniden konuşulan iç savaş iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında Tayyuna bölgesindeki silahlı çatışmaların yankılarının sona erdiğini kaydeden Avn, "Ülke genelinde (iç savaş çıkma) havası daima olsa da Lübnan'da iç savaşa dönüş yok." mesajını verdi. İç savaşta 150 binden fazla kişi ölmüştü Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya da değinen Avn, "Bu alanda adli mercilerin serbest bırakılması ve siyasilerin müdahalelerine izin verilmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaşta 150 binden fazla insan ölmüş, yüz binlerce kişi yaralanmıştı.

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