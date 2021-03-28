Lübnan'da yönetime istifa çağrıları

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yönetimin istifası ve bağımsız geçiş hükümetinin kurulması talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Beyrut'ta toplanan göstericiler, "yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" talebiyle sloganlar atarak başkentin güneyinde yer alan Baabda bölgesindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüdü.

Mevcut siyasi yönetimin istifa etmesini isteyen göstericiler, bağımsız bir geçiş hükümetinin kurulması, adaletin tesis edilmesi ve Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu.

Emniyet güçleri ise göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na daha fazla yaklaşmasını engellemek için güvenlik çemberi oluşturdu. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında herhangi bir arbede yaşanmadı.

Lübnanlı aktivist Cevana Meczub, gösteride yaptığı konuşmada, "Devletin idaresi bu yönetime emanet edilemez. Bu yönetimin, ilaç, yemek ve elektrik gibi en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun bıraktığı bir halkın beklentilerini karşılaması da mümkün değil." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'nda ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.