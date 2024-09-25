Lübnan’ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramayız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan’ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz.” uyarısında bulundu.

Guterres, 79. BM Genel Kurul görüşmelerinin açılış konuşmasını yaptı. Dünyanın bir “hortumun” ve çok önemli bir değişimin içinden geçtiğine işaret eden Guterres, karşılaşılan sınamaların daha önce eşi benzerinin görülmediğini ve küresel çözümlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. BM Genel Sekreteri Guterres, “Diğer taraftan Gazze’deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi ve tüm bölgeyi içine çekme tehdidi barındırıyor.” uyarısında bulundu. Bunun için Lübnan’a bakmanın yeterli olacağına işaret eden Guterres, “Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan’ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz.” vurgusunda bulundu. Guterres, Lübnan’ın felaketin eşiğinde olduğu uyarısını yaparak, durumun alarm verici olduğunu dile getirdi.