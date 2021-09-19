"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Lübnan: İsrail saldırganlıkta ısrar ediyor

19 Eylül 2021, Pazar 13:04
Lübnan Meclis Başkanı Nebih el-Berri, İsrail'in, ülkesiyle ihtilaflı olduğu deniz alanında petrol ve doğal gaz arama hazırlıkları yapmasının, "iki ülke arasında daha önce yapılan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini" belirtti.

Merkezi ABD'de bulunan çok uluslu Halliburton şirketinin, Lübnan ve İsrail arasındaki tartışmalı bölgede Tel Aviv için petrol ve gaz arama ihalesi kazandığına dair haberler üzerine Berri'nin basın ofisinden açıklama yapıldı.

Açıklamada Berri, "İsrail tarafının Halliburton veya başka bir şirketle tartışmalı bölgede açık gaz arama sözleşmeleri yapması, ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılan çerçeve anlaşmasına karşı bir ihlal teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine ve haklarına yönelik yeni bir ihlalde bulunma ihtimalini incelemek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Bakanlık, "İsrail tarafının saldırganlıkta ısrar etmesi uluslararası güvenlik ve barış için tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in iki ülke arasındaki tartışmalı deniz bölgesindeki girişimlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Halliburton firması, tartışmalı deniz bölgesinde petrol kuyularını kazmak için İsrail ile anlaşmayı başardığını duyurdu. Müzayedeler olmasaydı bu bölgenin bir kısmını geri kazanmaya yaklaşmıştık. Bu, Lübnan'ın zenginliklerine yönelik egemenliğinin son karışının toprağa gömüldüğü anlamına geliyor."

Halliburton şirketi 14 Eylülde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasındaki tartışmalı bölgedeki Kariş sahasında gaz ve petrol arama ihalesini kazandığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tunus’taki 'saray darbesi'ne karşı protestolar devam ediyor

    Lübnan: İsrail saldırganlıkta ısrar ediyor

    ABD ve Avustralya için 'eski ortak' dedi

    Acılı Afgan aile: ABD'nin taziye ve özrünü kabul etmiyoruz

    Kabil'de 10 sivilin ölümüyle ilgili ABD ordusu ve istihbaratı birbirini suçladı

    Avustralya - Fransa gerilimi büyüyor

    Ampute Futbol Milli Takımı, Rusya'yı yenerek finale yükseldi

    En çok hak ihlali adil yargılamada

    'Yanlış politika AB’den soğutuyor'

    Babacan: Hukuksuzluklara son verilsin

    '3. doz aşıya gerek yok'

    'Dünya felâkete doğru ilerliyor'

    En az 611 sınıf karantinada

    Türkiye'de 26 bin 161 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Avrupa Konseyi’nden son uyarı

    Pakistan, Taliban ile diyalog başlattı

    'Marmara’da 8 büyüklüğünde bir depremin olma riski yok'

    Dev yarıkların sebebi buymuş

    'Müsilaj ekosisteme büyük zarar verdi'

    Şehidimiz dualarla

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ferahlama reçetesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aşılansak da mı yaşasak, aşılanmasak da mı yaşasak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AKİM ve Panik Bürokrasisi
    Faruk ÇAKIR

    Abdulmalik Atom abimize rahmet
    Misbah ERATİLLA

    12 Eylül ve kitap yakmak
    Genel

    En çok hak ihlali adil yargılamada
    Adnan NACİR

    “Rafları sıkı ve düzgün tutalım...”
    Osman ZENGİN

    Atom ve Mermer’e rahmetler diliyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın sarsılmaz kuvvetine dayanmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.