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7 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Lübnan patlamanın eşiğinde

07 Mart 2021, Pazar 19:01
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlara işaret ederek, “Ülke çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi” dedi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ardından 10 Ağustos’ta istifa edip yaklaşık 7 aydır geçici olarak sürdürdüğü görevine ve ülkedeki gelişmelere dair başşehir Beyrut’taki Hükümet Sarayı’nda basın toplantısı düzenledi.

Lübnan’da durumun tehlike boyutuna ulaştığı ve hükümet krizine çözüm getirilmesi gerektiğine işaret eden Diyab, “Lübnan’da tek çıkış yolu yeni hükümetin kurulmasıdır. Ülkedeki sosyal krizin çözümü için de tek yol malî krize çözüm getirmektir” diye konuştu. 

AA

Etiketler: Lübnan, patlama
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