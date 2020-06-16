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16 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Lufthansa Grubu binlerce kişiyi işten çıkaracak

16 Haziran 2020, Salı 16:21
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle 22 bin tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı müzakere etmek niyetiyle 22 Haziran'a kadar işçi sendikaları ile toplu kriz anlaşmaları yapmak istediğini duyurdu.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işten çıkarmaların şirketin bütün birimlerinde olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Lufthansa'nın uçuş operasyonları, 600'ü pilot, 2 bin 600 uçuş personeli ve 1500 yer personeli olmak üzere hesaplanan 5 bin pozisyonla krizden etkilenecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bakım ve onarım iştiraki Lufthansa Technik'in iş gücünün de 2 bin 500’i Almanya’da olmak üzere, 4 bin 500 kişi azaltılacağına vurgu yapılan açıklamada, uçak içi ikram hizmetleri sağlayıcısı LSG Group’un yeniden yapılandırılması nedeniyle dünya genelinde 8 bin 300 işin etkileneceği kaydedildi.

Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.

Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

AA

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