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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Lyon saldırganı IŞİD ile bağlantılı çıktı

30 Mayıs 2019, Perşembe 18:03
Fransa'nın Lyon kentinde geçen hafta düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti. 24 yaşındaki Cezayirli saldırgan sorgusunda, 13 kişinin yaralanmasına neden olan bomba düzeneğini kendisinin hazırladığını ve olay yerine yerleştirdiğini söyledi. Zanlı ayrıca Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle bağlantısı olduğunu da itiraf etti.

Saldırıyla bağlantılı olarak Cezayirli öğrencinin annesi, babası ve kızkardeşi de gözaltına alınmıştı.

Zanlının evinin çevresinde yapılan incelemelerde patlayıcı madde yapımında kullanılen malzemenin kalıntıları bulunmuştu.

Savcı, İçişleri Bakanı ve Lyon Belediye Başkanı'na tepki gösterdi

Diğer yandan, saldırının ardından soruşturmaya dair gelişmeleri Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb ile İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in basınla paylaşmasına savcılıktan tepki geldi.

Soruşturmayı yürüten Paris Cumhuriyet Savcısı Remy Heitz, konuyla ilgili konuşma yetkilerinin sadece kendilerinde bulunduğunu söyledi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Lyon, saldırgan, IŞİD
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