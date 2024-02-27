Macaristan da İsveç’in NATO üyeliğini onayladı

Macaristan Parlamentosu, uzun bir zamandır beklenen İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyeliğinin onaylanması konusunu dün gündemine aldı ve 188 oyla İsveç’in ittifak üyeliğine dahil olması kabul edildi.

Böylece NATO üyesi tüm ülkeler İsveç’in katılımını onaylamış oldu. Oylamada 6 parlamenter de hayır oyu kullandı. BBC Türkçe’’nin haberine göre, kararın ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya platformu X’te, “Bugün tarihi bir gün… İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliği için üzerine düşen sorumluluğu omuzlamaya hazır” dedi. Haber Merkezi

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