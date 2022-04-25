Macron kutuplaşmayla kazandı

Fransa’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi.

Kamu yayıncısı France Info’nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2’sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8’de kaldı. 44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. Macron’un destekçileri sonuçtan memnun fakat muhalifleri hem sağda hem de solda daha fazla kutuplaşıyor. Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan’da açıklanacak. AA

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