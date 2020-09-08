Macron, Uygurlara yönelİk baskıları kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik muameleleri ve baskıları sert şekilde kınadı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron, milletvekili Aurelien Tache’nin kendisine yazdığı mektuba cevap vererek Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik mua- meleler ve baskıların kabul edilmez olduğunu ve bunları sert şekilde kınadığını belirtti. Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerde Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren kampların kapatılması konusunu dile getirdiklerini kaydeden Macron, bu kamplardaki uygulamaların insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı. Macron, kamplarla ilgili belgeleri de dikkatle incelediğini aktardı. AA

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