Madagaskar bağımsızlık gününde izdiham: En az 15 ölü ve çok sayıda yaralı var!

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'daki bağımsızlık günü kutlamaları sırasında çıkan izdihamda 15 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'daki Mahamasina stadında gerçekleştirilen bağımsızlığın 59. yılı kutlamalarında izdiham çıktı. Askeri geçitin törenini izleyen binlerce kişi, tören bitiminde konserin yapılacağı stadyuma yönelince giriş kapısında izdiham yaşandı. Hastane kaynakları, en az 15 kişinin öldüğü ve 80 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ölenleri yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti. Rajoelina, devletin yaralıların hastane masraflarını karşılayacağını belirtti. Aynı statta geçen yıl da izdihamdan ölenler olmuştu Ülkede Eylül 2018'de Afrika Kupası elemelerinde Madagaskar-Senegal karşılaşmasının yapıldığı başkent Antananarivo'daki stadyumun girişinde yaşanan izdihamda 40 kişi ölmüştü. Afrika'da stadyum izdihamları, kalabalıkları kontrol etmekte yetersiz kalınması nedeniyle sıklıkla yaşanıyor. Geçen yıl Angola'da 17, Malavi'de de 7'si çocuk, 8 kişi stadyumlarda çıkan izdihamlarda ölmüştü. AA

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