Memnuniyetsizlik görüşülmeli

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki gelişmelerle ilgili dün yaptığı açıklamaları tehdit olarak görüp görmediği yönündeki soruya, Erdoğan’ın açıklamalarını farklı algıladığı cevabını verdi.

Rutte, “AB ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB’nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye’nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir. Bu da AB Komisyonu ile Türkiye arasında olması gereken bir görüşmedir.” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığını hatırlatan Rutte, “Türkiye bu zamana kadar ağırlıklı olarak anlaşmaya iyi uydu. Bunun değişmesine yönelik bir neden görmüyorum ve Türkiye ile temaslar iyi. Türkiye AB-Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı altında hem finans hem de pratik yardımlar da aldı” değerlendirmesini yaptı. AA

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