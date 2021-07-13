Merkel: Ukrayna’nın endişelerini ciddiye alıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesine ilişkin Ukrayna’nın endişelerini ciddiye aldıklarını söyledi.

Merkel, başşehir Berlin’de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede, doğal gaz boru hattının Ukrayna’dan geçişiyle ilgili konuyu da ele alacaklarını ifade eden Merkel, Kuzey Akım-2 projesinin tamamlanması durumunda, Almanya için Ukrayna’nın bir gaz transit ülkesi olarak kalacağını belirtti. Başbakan Merkel, “Burada Ukrayna tarafında büyük endişeler var. Bunları ciddiye alıyoruz.” dedi. Kuzey Akım-2 projesinin, Ukrayna üzerinden geçen doğal gazın yerini almayacağını yineleyen Merkel, konunun bu hafta yapacağı ABD ziyaretinde de önemli rol oynayacağını kaydetti. AA

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