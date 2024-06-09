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9 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Mersin, ‘İsrail’i Telin Mitingi’ne Hazırlanıyor

09 Haziran 2024, Pazar 12:24
Mersin Filistin dayanışma platformu, Mersin Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, platform başkanı Mustafa Erim, Büyük Mersin Mitingi konusunda açıklama yaptı.

Erim, açıklamasında “Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’de yaşanan insanlık dramına Mersin’den de ses vermek için bu miting kararını aldıklarını ve insanlığın ortak meselesine haline gelen soykırıma her kesin tepki göstermesi ve insanlık haysiyetinin çiğnenmesine karşı direnmesi gereken bir mesele olduğunu ve bizde Mersin’de, STK olarak Filistin’le ilgili Gazze’de yaşanan bu drama Mersin’den ses vermek için 11 Haziran Salı günü saat 18:00 de Adanan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan meydanında bu mitingi düzenleme kararı aldık, yapacağımız, Büyük Filistin Mitingine tüm Mersin’li halkımızı bekliyoruz” dedi.  

Erim: “Gazze’de orantısız bir şekilde güç kullanarak bugüne kadar, 75 bin ton bomba atarak 15 bini çocuk 40 bine yakın Filistin’li insanları katleden ve yerlerinden yurtlarından eden İsrail’e ve bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz ki, İsrail, derhal Gazze’de yaptığı soykırımı durdursun ve Gazze’den süratle çekilsin” dedi.

Hüseyin Küçük - Mersin

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