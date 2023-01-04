"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Mescid-i Aksa baskın düzenleyen küstah provokatör Ben-Gvir'e bir tepki de ABD'den

04 Ocak 2023, Çarşamba 16:37
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’ın Mescid-i Aksa baskınından kaygı duyduklarını ve bunun gerilimi tırmandırmasından endişelendiklerini açıkladı.

Yakınlaştığınız İsrail bu
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden çağrı: "Mescid-i Aksa'yı savunun"Küstah provokatör Ben-Gvir, yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Onlarca fanatik Yahudi, yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi!
2022, Filistin için en zor yıllardan biri olarak tarihe geçti
Kudüs’deki zulme kim seyirci?

 

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'ya baskınından derin kaygı duyduklarını ve Kudüs’teki kutsal mekanların tarihsel statükolarını değiştirmeye yönelik tek taraflı adımların kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine ilişkin sorulara, “Bu ziyaretin gerilimi artırma ve şiddeti kışkırtma potansiyeli var. Söylediğimiz gibi, bu potansiyele sahip herhangi bir tek taraflı eylemden derin endişe duyuyoruz. Bu ziyaret bizi derinden endişelendiriyor. Tarihi statükoya gelince, tarihi statükonun ne olduğunu buradan tanımlamak bana düşmez. Tarihi statükonun ne olduğunu söylemek ABD'ye düşmez.” yanıtını verdi.

ABD’nin kesin bir şekilde Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi statükosunun korunmasından yana olduğunu belirten Price, kutsal yerlerin tarihsel statükolarını değiştirmeye yönelik tek taraflı adımlara karşı olduğunu dile getirdi. Price, “Bu tür adımlar kabul edilemez.” dedi.

Price, ABD’nin Ben-Gvir ile herhangi bir temasta bulunmadığını ancak ABD yönetiminin gün içinde yeni İsrail yönetimi ile konuyu görüştüklerini söyledi.

Aşırı sağcı İsrailli bakan Mescid-i Aksaya girmişti

İsrail'in aşırı sağcı yeni bakanı Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti. Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksa'daki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce baskın olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre "Tevet" ayının 10'uncu gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirmişti. Ben-Gvir'in daha önce Mescid-i Aksa'yı "ziyaret" edeceğini duyurması, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

İsrailli Bakan'ın bu baskını başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tarafından kınanmıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken, bu baskınlar özellikle 2022 yılında giderek artan bir hal aldı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Beyaz Saray: Mevcut statükoyu tehlikeye atan herhangi bir eylem kabul edilemez

Beyaz Saray, "Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükoyu tehlikeye atan herhangi bir tek taraflı eylem kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa baskın düzenleyen küstah provokatör Ben-Gvir'e bir tepki de ABD'den

    'Rus senaryosunu bozmalıyız'

    Ankara'da ekmek 5 lira oluyor

    ABD: Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı Güney Kore'yi savunmaya kararlıyız

    Ukrayna altyapısı 700 milyar dolar zarar gördü

    Hac kayıtları başlıyor

    Konya'da askeri araç tıra arkadan çarptı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

    ABD’liler 2023 beklentilerinde karamsar

    Maaş zamlarına enflasyon oyunu

    Yakınlaştığınız İsrail bu

    Bir asır önceki “güncel” beyanname - Genç Yorum Dergisi’nin Ocak 2023 sayısı çıktı

    Hediye bereler Mehmetçik’e ulaştı

    Adalet duygusu zayıflatıldı

    ESK, ete yüzde 26 zam yaptı

    Aile Hekimleri: Yanlıştan dönülsün

    Dünyada 350 milyon kişi bağımlı

    "Sahte doktor" davası başladı - 'Yastık üstünde dikiş çalışması yapmış'

    Avrupa’da doğalgaz fiyatları 5 kat azaldı

    ‘Zamları Nisan sonuna erteledik’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Suriye’ye harekât” derken, iş asker çekmeye döndü
    Genel

    Maaş zamlarına enflasyon oyunu
    Ahmet BATTAL

    Yargının ve Yargıtay’ın istikamet vericileri
    Mehmet Pekel

    İzmitli Ahmet Özel Hoca
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir aile sırrı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bilinmesi ne demektir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Mekke’de olsam da buraya gelmem lazımdı
    Faruk ÇAKIR

    Sınıfta kalan adalet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasilerde tek adama mahkûmiyet yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.