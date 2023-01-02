Onlarca fanatik Yahudi, yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi!

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi baskın düzenlediler.

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