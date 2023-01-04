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4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yakınlaştığınız İsrail bu

04 Ocak 2023, Çarşamba 02:31
Türkiye-İsrail ilişkilerinde ‘olumlu’ gelişmeler yaşanırken, İsrail zulmü hız kesmeden devam ediyor. Filistin Vakıflar Bakanı Hatem el-Bekri, yahudi yerleşimcilerin aralık ayında 22 kez Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini bildirdi.

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Filistin Vakıflar Bakanı Hatem el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin aralık ayı boyunca Mescid-i Aksa’ya yönelik “kışkırtma kampanyasını” yoğunlaştırarak baskınların sayısını artırdığını belirtti.  Yahudi yerleşimcilerin aralık ayında 22 kez Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini kaydeden Bekri, baskınlar sırasında İsrail güçlerinin de Harem-i Şerif’te ibadet eden Mülümanları dışarı çıkarma politikasını sürdürdüğünü ifade etti. Bekri ayrıca İsrail güçlerinin aralık ayında işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nde de çeşitli bahanelerle ezan okunmasını 51 kez engellediğini ifade etti. 

Meydan okuyor

Arap Parlamentosu, İsrail’de kurulan yeni hükümetin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te yerleşim birimleri ve benzeri girişimleriyle tansiyonu yükseltmesini kınadı.  Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria ve Kudüs kentinde yerleşim yerleri üzerinden tansiyonu yükseltmenin “uluslararası hukuka meydan okuma” olarak nitelendirildiği açıklamada, “İsrail’in bu tür uygulamaları, şiddet dalgalarının daha fazla artacağının habercisi olduğu gibi bölgede olayların patlak vermesi tehlikesine yol açabilir.” uyarısında bulunuldu. 

Savaş ilanı

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail’in Mescid-i Aksa’da Yahudi yerleşimcilerin Tevrat okuyarak ayin yapmalarına izin verilmesi ve Aksa’da sinagog için yer belirlenmesiyle ilgili devam eden tehditleri konusunda açıklama yaptı. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini artırması ve her gün Filistinlileri öldürmesinin yanı sıra Aksa’da tüm dinlere “eşit hak” verilmesinin tehlikelerine değinen Ebu Rudeyne, Aksa’nın tarihi statüsünün bozulmasının, vahim sonuçlar doğuracağını ve savaş ilanı anlamına geldiğini vurguladı. 

Çifte standart cesaret veriyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası arenada uygulanan çifte standardın, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetine “yayılmacı sömürge” siyasetini uygulaması konusunda cesaret verdiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki devletli çözüm ilkesini uygulamak için uluslararası adımlar atılması, barış sürecini yeniden canlandırma fırsatını korumayı hedefleyen Filistin’in siyasi ve diplomatik hareketlerinin desteklenmesi ve işgal devletinin cezasız kalmasına son verilmesi istendi. 

İsrailli Bakan Aksa’ya girdi

İsrailli Bakan Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif’e girdi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa’ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu. Filistinlilerce baskın olarak değerlendirilen bu eylem, İbrani takvimine göre “Tevet” ayının 10’uncu gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirildi. Ben-Gvir’in daha önce Mescid-i Aksa’yı “ziyaret” edeceğini duyurması, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Haber Merkezi

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