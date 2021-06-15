Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, uluslar arası topluma, Filistin halkına destek olarak Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın girişimlerini engelleme çağrısında bulundu.

Karadaği, aşırı sağcı Yahudi örgütlerinin yarın Kudüs’te “bayrak yürüyüşü” adı altında düzenlemeyi planladığı eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Söz konusu provokatif eylem, Gazze dahil olmak üzere bölgede yeniden olayların patlak vermesine neden olabilir.” uyarısında bulunan Karadaği, İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirmeyi ve Filistin Arap varlığına darbe vurmayı hedeflediğini vurguladı. Mescid-i Aksa ile kentteki bütün İslâm ve Hıristiyan mukaddesatının baskına uğramasını engellemek için Filistinlilerle dayanışma çağrısı yapan Karadaği, “İşgal devletinin Kudüslülere ve Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara saldırıları sistematik bir devlet terörüdür.” ifadesini kullandı. AA

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