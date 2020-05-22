"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Meteoroloji uzmanları ABD'yi uyardı

22 Mayıs 2020, Cuma 10:07
ABD'li meteoroloji uzmanları, "normalin üzerinde" bir Atlantik kasırga sezonu olacağı uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) müdürü Neil Jacobs video konferans yoluyla yaptığı basın toplantısında, "normalin üzerinde" bir kasırga sezonu ihtimalinin yüzde 60 olduğunu ve kategori 3 veya daha yüksek seviyede 3 ila 6 aralığından büyük kasırga beklediklerini belirtti.

Jacobs, "normale yakın" bir sezonun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 30, "normalin altında" bir kasırga sezonun gerçekleşme ihtimalinin ise sadece yüzde 10 olduğunu kaydetti.

Ayrıca, NOAA'ya bağlı Ulusal Hava ve İklim Tahmini Merkezi de saatte 63 kilometre veya daha şiddetli rüzgarları olan 13 ila 19 arasında fırtına öngörüyor.

Ortalama bir kasırga mevsiminde, Atlantik'te 6’sı kasırga ve 3’ü büyük kasırga olmak üzere yaklaşık 12 kayda değer fırtına görülüyor.

Bununla birlikte, bu sezon için öngörülen fırtınaların veya kasırgaların toprak kaymasına sebep olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi.

Atlantik kasırga sezonu haziran başından kasım sonuna kadar sürüyor.

Atlantik Okyanusu'nda her 4 yılda en az bir "kategori 5" kasırga görülürken ve "normalden yüksek" geçmesi beklenen 2020 sezonunda aynı seviyede kasırga görülmesi bekleniyor.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansından plan yapma çağrısı

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) genel müdür yardımcısı Carlos Castillo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kasırga sezonun daha zorlayıcı geçebileceği konusunda uyardı.

Castillo, sahil bölgelerinde yaşayanların hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak FEMA'nın barınma planları ve farklı alanlardaki afetlere eş zamanlı olarak müdahaleye hazır olduğunu belirtti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için barınak sayısının kaçınılmaz olarak azalacağını aktaran Castillo, tehlikeli bölgelerde yaşayanların alternatif kalacak yer ayarlama konusunda plan yapmaları gerektiğini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 367
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid-19 salgınında dünya genelinde son durum?

    'İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız'

    'İsrail ile ilişkileri yeniden gözden geçirebiliriz'

    Meteoroloji uzmanları ABD'yi uyardı

    Kaşıkçı'nın ailesi, cinayeti işleyenleri affettiklerini açıkladı

    Ammari: Hafter, yakında layık olduğu cezayı çekecek

    İstanbul'da yağmur sabah saatlerinde de devam etti

    Tunceli - Pülümür'de deprem

    HES kodunda mahremiyet endişesi

    Hukuk işleseydi böyle olmazdı

    Faturalar 3 ay daha faizsiz ertelenmeli

    Çocuklar için yardım kampanyası

    İstanbul yoksullaşıyor

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    İsrail ve ABD’yle tüm anlaşmalar iptal

    İzmir'deki büyük tepki çeken çirkin hadiseye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

    'Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceğiz'

    İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin verilmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu Ramazan niye böyle oldu?
    Genel

    Hukuk işleseydi böyle olmazdı
    Ahmet BATTAL

    FETÖ/PDY dâvâlarında yeni içtihat lâzım
    Süleyman KÖSMENE

    Bayram namazı ne olacak?
    Genel

    HES kodunda mahremiyet endişesi
    Faruk ÇAKIR

    Büyük ve âdil ülke olmak zor mu?
    Risale-i Nur'dan

    Rahman’ın istediği en mühim iş: Şükür
    Cevher İLHAN

    “Otoriterleşme”ye karşı demokratik irade
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birinci Menderes kabinesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.