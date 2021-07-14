Mısır’da 6 idam dosyası müftülükte

Mısır’da 2013’te Rabia Meydanının boşaltılması sonrası çıkan olaylarda 1 Hıristiyan’ı öldürmek ve bir kiliseyi yakmak suçlamasıyla yargılanan 48 sanıktan 6’sının dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderildiği bildirildi.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare için başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa dahi yargıç idamı infaz edebiliyor. AA

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