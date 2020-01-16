Mısır'da AA Kahire ofisine düzenlenen baskına ilişkin BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız." dedi.

ABD'den Mısır'a çağrı: AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın Mısır polisi AA Kahire ofisine baskın düzenledi: Gözaltılar var! Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ı şiddetle kınadı Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Mısır'daki Anadolu Ajansı çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin sorusuna şu cevabı verdi: "(Gözaltı) haberlerini henüz görmedim ama tabii gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız." Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi. Baskının nedeni açıklanmadı. AA

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