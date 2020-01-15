"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Mısır polisi AA Kahire ofisine baskın düzenledi: Gözaltılar var!

15 Ocak 2020, Çarşamba 16:45
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.

Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti. 

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi. 

Baskının nedeni açıklanmadı 

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti. 

Gazeteciler, bilinmeyen bir yere götürüldü

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu. 

Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü. 

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. 

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu. 

Mısır makamları açıklama yapmıyor

AA ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.

AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." çağrısında bulundu.

Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilerek, "Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır." denildi.

İletişim Başkanı Altun: Mısır’ın darbeci yönetiminin acziyet içinde olduklarının göstergesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, "Mısır’ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın ve Bakan Varank'tan AA Genel Müdürü Kazancı'ya geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ı şiddetle kınadı
    📷

    Giresun yaylalarında kış tefekkürü bir başka güzel...

    'Komşuda yangın varsa evinize sıçrar'

    Wikipedia'ya erişim engelli kaldırıldı

    Mısır polisi AA Kahire ofisine baskın düzenledi: Gözaltılar var!

    'Gelecek 10 yılın en büyük küresel riski'

    Libya’daki UMH birlikleri teyakkuzda

    'Kötümser değiliz'

    Bakanlıktan 'grip' açıklaması

    'Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu'

    43 istihbaratçının gözaltına alındığı Sudan'da son durum?

    NYT: Ukrayna uçağı İran'a ait iki füzeyle vuruldu

    Hafter yanlısı Salih: Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek

    Hafter milislerinden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı

    Isparta'da otobüs devrildi: 3'ü ağır 29 kişi yaralandı

    Libya da Putin'e havale

    Başörtüsü yasağı temel haklara aykırı

    Hastalıklara karşı “pul biber” tavsiyesi

    Yeni Asya’ya neden basın kartı verilmiyor?

    Marmara Denizi’nde kirlilik artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Artık AKP de bu noktaya geldiyse...
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Vatandaşı ezen ne?
    Genel

    Yeni Asya’ya neden basın kartı verilmiyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Ruh sağlığımızı nasıl koruyalım?
    Genel

    Hastalıklara karşı “pul biber” tavsiyesi
    Ahmet BATTAL

    Baba ve hatta Babaların Kralı!
    Faruk ÇAKIR

    Sorumlusu kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Kaos ve kargaşa stratejisi”
    Risale-i Nur'dan

    İman derslerinin verdiği lezzet ve saadet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.