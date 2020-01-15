ABD'den Mısır'a çağrı: AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve özgür medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mısır polisi AA Kahire ofisine baskın düzenledi: Gözaltılar var! Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ı şiddetle kınadı AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Mısır polisi tarafından Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sözcü, açıklamasında, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. AA Kahire ofisine dün gece baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü. TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti. AA

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