Mısır'daki tren kazasında 11 kişi öldü, 98'den fazla yaralı var!

Mısır Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenini araştırmak için bir komite oluşturulması için hükümeti görevlendirdi. Mısır Demiryolları Kurumundan gün içerisinde yapılan açıklamada, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treninin Kalyubiye kentinde raylardan çıktığı ve 4 vagonun devrildiği belirtilmişti. Kurumdan ismini açıklamayan bir yetkili, kazada 8 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını aktarmıştı. Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı. AA

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