Mogadişu'da büyük bir patlama oldu

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da petrol istasyonuna yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakara bölgesindeki patlama şehrin farklı bölgelerinden duyuldu. Petrol istasyonunda meydana gelen patlamada şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. AA

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