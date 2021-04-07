Mozambik'te 30 bin kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren Palma bölgesinde düzenlediği saldırılar nedeniyle 30 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik merkezli yardım kuruluşu Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD), yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Palma'daki güvenlik sorunu nedeniyle 9 bin kişinin Pemba, Mueda, Nangade ve Montepuez gibi bölgelere sığındığını açıkladı. Açıklamada, Palma'daki saldırılar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Öte yandan Mozambik hükümetinin 30 günde bölgeye 585 milyon dolarlık insani yardım ulaştıracağı bilgisi paylaşıldı. AA

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