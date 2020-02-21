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21 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Müslümanları tehdide 90 gün hapis cezası

21 Şubat 2020, Cuma
Hollanda’da bir mahkeme, Müslümanları sosyal medyadan tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişiyi 90 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Marknesse Köyü’ndeki 33 yaşındaki bir kişinin 29 Mart 2019’da sosyal medyadan, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki saldırıya işaret ederek Müslümanları ölümle tehdit ettiği aktarıldı. Christchurch’taki saldırıyı öven sanığın, “Yarın ben de aynısını yapacağım. Silâh alacağım ve bütün Müslümanları öldüreceğim.” mesajını paylaştığı ifade edilen açıklamada, sanığın, annesinin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındığı ve bu esnada “40 Müslümanı öldüreceğini” söylediği kaydedildi. Açıklamada, Müslümanları tehditten suçlu bulunan sanığın 90 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

AA

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