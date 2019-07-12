'Müslümanların sayısının artması Almanya'yı değiştirmeye devam edecektir'

Alman Bertelsmann Vakfı’nın toplumda İslam’a yönelik önyargıları ortaya koyan araştırması Alman basınında yankılar uyandırdı.

Reutlinger General Anzeiger gazetesi Bertelsmann Vakfı araştırmasının sonuçlarını şöyle yorumluyor:

Almanya'da her iki kişiden birinin kendini İslam tehdidi altında hissetmesi alarm vericidir. Müslümanları tanıyanlar ya da nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelere sıkça gidenler, bir dinin bütününe yönelik bu olumsuz algıyı anlayamıyor. Müslümanların da çoğunluğu barışçıl, yardımsever ve sempatik. Tehdit teşkil edenlerse haydutlar ve fanatiklerdir. Böylelerine ise Hristiyanlık dahil her dinde rastlanır.

Stuttgarter Nachrichten gazetesinin yorumu ise şöyle:

İslam tehlikeli mi? Almanların korkmasını gerektiren bir tehdit mi? Hayır! Tehlikeli olan tek bir Allah'a, onun emirlerine göre yaşamaya inanmak değil, dini kendi amaçları için suistimal eden yoldan çıkmış kişiler ve radikal gruplardır. İslam'ın toplumsal açıdan canlı ve siyasi açıdan aktif bir din olduğu tartışma götürmez. Ve İslam inancına sahip insanların sayısının giderek artması Almanya'yı değiştirmeye devam edecektir.