Myanmar'da darbe karşıtlarından 'mavi tişört' eylemi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden darbe karşıtları, gözaltındaki darbe karşıtlarına destek amaçlı "mavi tişört" eylemi başlattı.

Yangon, Mandalay, Bago gibi kalabalık bölgelerde, mahkumlara giydirilen mavi tişörtlerle sokaklara çıkan binlerce protestocu, bundan önce cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kalarak ölenlerin adlarını taşıyan pankartlarla darbe karşıtı sloganlar attı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki bazı pankartlarda, "Bütün tutuklular serbest bırakılana kadar hepimiz mahkumuz" mesajı verildi. Yangon'daki protestocular da Myanmar ordusunun sivillere yönelik şiddetini lanetlerken, darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu sivil hükümete destek sloganları attı. AA

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