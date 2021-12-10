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10 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Myanmar'da darbe karşıtlarından 'sessiz grev'

10 Aralık 2021, Cuma 13:53
Myanmar'da darbe karşıtları, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin hapis cezasına çarptırılmasına tepki olarak "sessiz grev" başlattı.

Myanmar Now'ın haberine göre darbe karşıtları, Suu Çii'nin 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karşı ülke genelinde grev yaparak günlük faaliyetlerini durdurdu.

Dünya İnsan Hakları Günü'nde başlatılan "sessiz grev", yerel saatle 10.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda halkın, Suu Çii'nin hapis cezasının yanı sıra güvenlik güçlerinin yol açtığı insan hakları ihlallerini de protesto ettiği belirtiliyor.

Myanmar Now'a konuşan bir aktivist, market ve iş yerlerinin kapatılacağını vurgulayarak halka "evden çıkmama" çağrısında bulundu. Aktivist, grevin başarısının, iş verenlerin sivil direnişe desteğini artırabileceği görüşünü dile getirdi.

Myanmar'da halkın 24 Mart'ta gittiği sivil direnişte iş yerleri kapatılırken ülke genelinde caddeler boş kalmıştı. 

Suu Çii, aralık ayında verilen kararla bir dizi suçlamayla yargılandığı davaların ilkinde 4 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Devrik lider Suu Çii, halkı isyana teşvik etmek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.

AA

Etiketler: Myanmar, darbe karşıtları, sessiz grev
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