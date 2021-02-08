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8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Myanmar'daki darbe eylemleri 3. gününde

08 Şubat 2021, Pazartesi 12:19
Myanmar'daki askeri darbe ile seçilmiş hükümet yetkililerinin gözaltında tutulmasına yönelik protestolar, üçüncü gününde de ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Myanmar'ın en kalabalık kenti Yangon, başkent Nepido ve çok sayıda şehirde sabah saatlerinden bu yana süren protestolarda on binlerce kişi, darbe karşıtı sloganlar atarken görüldü.

Gösterilere katılan çok sayıda öğrenci, işçi ve Budist rahip, darbeden önce iktidarda olan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisini temsil eden kırmızı bayraklar taşıyarak cunta yönetimini protesto etti.

Protestocular, gözaltında tutulan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii, Devlet Başkanı Win Myint ve üst düzey hükümet yetkililerinin bırakılmasını talep etti.

Polis protestoculara tazyikli suyla müdahale etti

Başkent Nepido ve Yangon şehrinde polis protestoculara eylemi sonlandırmaları için anons yaptı. Protestonun devam etmesi üzerine polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Polisin müdahalesi sonucu bazı vatandaşların yaralandığı görüldü.

Son 14 yılın en kalabalık protestoları

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

Yasaklara rağmen internet üzerinden örgütlenen darbe karşıtları, dün Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

AA

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