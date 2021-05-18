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18 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı 800'ü geçti

18 Mayıs 2021, Salı 14:35
Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan silahlı isyancı gruplar ile protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 800'ü geçti.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, Myanmar'da son 24 saatte 6 kişinin daha öldüğünün doğrulandığı bildirildi.

Raporda, toplam can kaybı 802 olarak güncellenirken, 4 bin 120 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1699 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

The Irrawaddy ve Myanmar Now sitelerinde yer alan haberlerde, darbe karşıtı isyancı silahlı grupların mayısın başında ele geçirdiği Chin eyaletine bağlı Mindat şehrinde Myanmar ordusunun, haftalar süren çatışmaların ardından kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

Myanmar ordusunun, isyancılara destek veren çok sayıda şehir sakinini yerinden ettiği ve on binlerce sivilin, kötü hava şartlarında dağlık ve ormanlık bölgelere sığınarak kendilerini korumaya çalıştığı bildirildi.

Ordunun Mindat genelinde su şebekelerini kestiği ve su temin etmek için şehre dönmeye çalışanlara ateş ettiği öne sürüldü.

AA

Etiketler: Myanmar, protesto
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