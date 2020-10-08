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8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

NATO: Afganistan'dan ABD ile birlikte çıkacağız

08 Ekim 2020, Perşembe 19:55
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Amerikan askerlerini yıl sonuna kadar çekeceklerini açıklaması üzerine istişarelerde bulunacaklarını belirterek, "Afganistan'a girmeye birlikte karar verdik, gelecekteki ayarlamalara birlikte karar vereceğiz, doğru zaman geldiğinde birlikte çıkacağız" dedi.

Stoltenberg, NATO karargahında Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında Trump'ın açıklanandan erken asker çekme kararı hakkındaki soruyu yanıtladı.

NATO'nun, Afganistan'ın bir kez daha terör yuvası olmasını engellemek için bu ülkede bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, "Ayrıca, NATO'nun ABD'ye düzenlenen bir saldırı nedeniyle Afganistan'da bulunduğunu hatırlamamız gerek. 11 Eylül 2001'de ABD'ye saldırı düzenlendiğinde NATO tarihinde ilk kez kolektif savunmayı öngören 5. maddeyi harekete geçirmişti." diye konuştu.

Stoltenberg, Avrupa ve Kanada'dan yüz binlerce askerin Amerikan askerleriyle Afganistan'da görev yaptığını belirterek, "Afganistan'daki misyonumuza taahhüdümüz devam ediyor çünkü Afganistan'ın teröristlerin eylemlerini planlayıp düzenlediklerini bir platform olmamasını sağlamak güvenlik çıkarlarımız için gerekli." ifadesini kullandı.

Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki barış sürecini desteklediklerini hatırlatan Stoltenberg, barış çabaları çerçevesinde bu ülkedeki varlıklarını kısa süre önce 100 binden 12 bine indirdiklerini söyledi. Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Afganistan'daki misyonun geleceği hakkında istişarelerde bulunacağız. Çabalarımızı koordine etmemiz önem taşıyor. 12 bin askerden önemli bir bölümü Avrupa ülkelerinden ve Kanada'dan. Sonuç olarak bu tüm müttefiklerin ve ortakların çabası olacak. Bizim yaklaşımımız koşul temelli bir yaklaşım. Sahadaki şartlara bakarak karar vereceğiz. Afganistan'ın geleceğine bağlılığımızı korumamız büyük önem taşıyor çünkü bu ülkede uzun dönemde güvenliği sağlamamız bizim çıkarımıza. Afganistan'a girmeye birlikte karar verdik, gelecekteki ayarlamalara birlikte karar vereceğiz, doğru zaman geldiğinde birlikte çıkacağız."

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın mesajından birkaç saat önce de Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Afganistan'daki asker sayısını 2021 başına kadar 5 binden 2 bin 500'e düşürme niyetinde olduklarını açıklamıştı.

ABD ile Taliban arasında şubatta yapılan görüşmelerde, Afgan topraklarının teröristlerce kullanılmayacağı garantisi karşılığında Amerikan askerlerinin tamamının 2021 ortasına kadar Afganistan'dan çekilmesinde mutabık kalınmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: NATO, Afganistan, ABD
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