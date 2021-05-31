NATO dışişleri ve savunma bakanları toplanacak

NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, 14 Haziran'daki NATO Zirvesine hazırlanmak, ayrıca Belarus, Afganistan ve Rusya gibi konuları ele almak için videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın ayrı ayrı düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına bilgilendirme yaptı. Zirveyi "ittifak ve toplu güvenlik için çok önemli bir an" olarak nitelendiren Stoltenberg, dünyanın daha öngörülemez olduğunu ve bu nedenle Kuzey Amerika ile Avrupa arasında birlik bulunması gerektiğini kaydetti. Stoltenberg, "Hepimiz daha iddialı ve geleceğe yönelik kararlar alma konusunda mutabıkız. Öncelikle birliğimizi güçlendireceğiz." dedi. AA

Okunma Sayısı: 194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.