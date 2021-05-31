NATO dışişleri ve savunma bakanları toplanacak

NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, 14 Haziran'daki NATO Zirvesine hazırlanmak, ayrıca Belarus, Afganistan ve Rusya gibi konuları ele almak için videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın ayrı ayrı düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına bilgilendirme yaptı.
Zirveyi "ittifak ve toplu güvenlik için çok önemli bir an" olarak nitelendiren Stoltenberg, dünyanın daha öngörülemez olduğunu ve bu nedenle Kuzey Amerika ile Avrupa arasında birlik bulunması gerektiğini kaydetti.
Stoltenberg, "Hepimiz daha iddialı ve geleceğe yönelik kararlar alma konusunda mutabıkız. Öncelikle birliğimizi güçlendireceğiz." dedi.
AA