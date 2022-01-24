NATO, ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderiyor

NATO, Doğu Avrupa’daki müttefik ülkelere ilâve savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceğini bildirdi.

NATO’dan yapılan açıklamada, üye ülkelerin Doğu Avrupa’daki müttefiklere ilâve savaş gemileri ve savaş uçakları göndereceği ve kuvvetlerini hazır tuttuğu belirtildi. Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna içinde ve çevresinde askerî yığınağını arttırdığı sırada ittifakın caydırıcılık ve savunmasını tahkim ettiği kaydedildi. NATO’nun açıklamasına göre, NATO ülkelerinden Danimarka Baltık Denizine bir fırkateyn gönderiyor ve NATO’nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya’ya 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlanıyor. İspanya, Bulgaristan’a savaş uçakları göndermeyi planlıyor, ayrıca NATO’nun deniz güçlerine katılmak üzere savaş gemileri gönderiyor. Fransa, NATO komutası altında görev yapmak üzere Romanya’ya asker göndermeye hazır olduğunu bildirirken Hollanda, Nisandan itibaren hava devriyesi için Bulga-ristan’da 2 F-35 savaş uçağını bulunduracak. Hollanda ayrıca bir gemisini ve NATO Mukabele Kuvveti için kara birliklerini hazır tutacak. NATO açıklamasında ABD’nin de ittifakın doğu kısmında askerî varlığını arttırmayı planladığını açıkça ifade ettiği vurgulandı.