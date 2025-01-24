Nebenzia: Gazze turnusol kağıdı vazifesi gördü

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell'ın Gazze'deki çocuklara ilişkin oturuma katılmamasını eleştirerek "Anlaşılan o ki, UNICEF için Gazze'deki çocuklar Ukrayna'daki çocuklardan daha önemsiz." dedi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'deki çocukların durumunun eline alındığı oturumda konuştu.

Toplantıyı kendilerinin talep ettiğini kaydeden Nebenzia, üye ülkeleri bilgilendirmesi için de UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell'ın katılımını istediklerini aktardı.

Russell'ın toplantıya katılmadığını, başka üst düzey UNICEF yetkililerinin de müsait olmadığını bildirdiklerini belirterek Russell'ın, ABD tarafından düzenlenen ve Ukrayna'daki çocukların ele alındığı oturuma ise tereddütsüz katıldığını vurguladı.

Vassily Nebenzia, "Anlaşılan o ki, UNICEF için Gazze'deki çocuklar Ukrayna'daki çocuklardan daha önemsiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD vatandaşı olan Russell'ın bu konuda ABD'nin tutumuyla uyumlu hareket ettiğini ve tarafsız bir BM çalışanı gibi değil de Amerikalı gibi davrandığını kaydeden Nebenzia, bunun BM Şartı'nın ihlali olduğunu söyledi.

Rusya'nın birkaç kez talep etmesine rağmen ABD'nin BMGK başkanlığı döneminde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin oturum düzenlemediğini ifade eden Nebenzia, ABD'nin kendilerinin de katkı sağladığı Gazze'de, on binlerce çocuğun ölümü hakkında konuşmaktan rahatsız olduğunu kaydetti.

Nebenzia, konuya ilişkin BM Genel Sekreteri'ne mektup göndereceklerini bildirdi.

"Gazze turnusol kağıdı vazifesi gördü"

Avrupa ülkelerine yönelik de suçlamalarda bulunan Nebenzia, "Kendilerini insan haklarının savunucuları olarak gösteren Avrupa ülkelerinin de Gazze'de çocukları öldürenlerin hesap vermesi için çağrıda bulunmadıklarını not etmek lazım." diye konuştu.

Birçok Avrupa ülkesinin İsrail'e silah sevkiyatı yapmaya devam ettiğini kaydeden Nebenzia, "Gazze, gerçek bir turnusol kağıdı vazifesi görerek Batı'nın insan haklarına yönelik gerçek tutumunu ortaya koymuştur." dedi.

Vassily Nebenzia, gerçek rakamlar tam olarak bilinmese de Gazze'de 14 bin 500'den fazla çocuğun öldüğünü, 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığını belirterek 1 milyon çocuğun da evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Gazze'de aynı zamanda patlayıcı silahlar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaralandığını belirten Nebenzia, "Her ay 475 çocuk yani her gün 15 çocuk engelli hale geldi." bilgisini verdi.

Nebenzia, Gazze'deki patlamamış mühimmat nedeniyle çocukların yaralanma riskinin 14 yıl daha devam edeceğini dile getirdi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, BMGK üyelerini işlenen suçları görmeleri için Gazze'ye davet etti

BMGK'de, Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin oturum düzenlendi.

Mansur, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkesin ardından BMGK üyelerinin Gazze'yi ziyaret etmesinin zamanının geldiğine işaret eden Mansur, böylelikle İsrail'in 15 ay boyunca sürdürdüğü soykırım sürecinde işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçları, kendi gözleriyle görebileceklerini kaydetti.

Riyad Mansur, bu ziyaretle aynı zamanda BMGK üyelerinin 17 yıldır süren abluka ile işgalci güç İsrail'e adaletsiz bir şekilde verilen koruma, çifte standart ve cezasız kalma durumunun etkilerini de görebileceklerini söyledi.

Gazze halkının yanında olacaklarını kaydeden Mansur, "İsrail'in halkımızı ve topraklarımızı işgali sona erene kadar sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mansur, Filistin Yönetimi'nin Gazze'de gerekli sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"Çocuklarımız için bu kaderi kabul edemeyiz"

Riyad Mansur, Gazze'nin yeniden toparlanması için İsrail'in alıkoyduğu binlerce doktor, gazeteci ve akademisyeni serbest bırakması için çağrıda bulunulması gerektiğinin altını çizdi.

İşgal sonlanana kadar İsrail'in BM'nin çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülkelerin bulunduğu "kara listede" tutulması gerektiğini kaydeden Mansur, aynı zamanda tüm ülkelere İsrail'e silah sevkiyatını sonlandırma ve İsrail'in uluslararası hukuka saygı duymasını sağlama çağrısında bulundu.

Mansur, "Çocuklarımız için bu kaderi kabul edemeyiz. Çocuklarımızın kaderinin ya yerinden edilme ya Gazze'de bir mezar ya da Batı Şeria'da bir gözaltı merkezi olmasına izin veremeyiz. " ifadelerini kullandı.