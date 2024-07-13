Nepal'deki kazada otobüsler nehre yuvarlandı: 62 kişi kayıp

Nepal'in Chitwan bölgesinde yaşanan iki ayrı trafik kazasında, 2 otobüsün de heyelan nedeniyle nehre yuvarlanması sonucu 62 kişi kayboldu.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Chitwan bölgesi yetkililerinden Indradev Yadav, başkent Katmandu'dan Gaur'a giden ve 41 kişinin bulunduğu otobüsün toprak kayması sonucunda nehre yuvarlandığını, 3 kişinin otobüsten atlayarak kurtulduğunu bildirdi. Yadav, Katmandu'ya doğru seyir halindeki 24 kişilik bir başka otobüsün de aynı sebeple nehre yuvarlandığını, kaybolan toplam 62 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek kayıp yolcuların bulunması için ilgili kurumlara talimat verdiğini bildirdi. AA

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