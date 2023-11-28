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28 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Netahyahu’nun korkusu parti içi darbe

28 Kasım 2023, Salı 18:07
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi.

İsrail’deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü. Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu’nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi. İsrail siyasetinde Başbakan’a yöneltilen “Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi” yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud’da Netanyahu’nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti. 

 

AA

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