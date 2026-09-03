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3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İBB'ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltında

03 Eylül 2026, Perşembe 09:38
Operasyon kapsamında İBB satın alma dairesi başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsimlerden 12’si gözaltına alınırken bir kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, eski İBB Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural ve zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına’nın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgilere göre 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsimlerden 12’si gözaltına alınırken bir kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

SUÇLAMA: İHALEYE FESAT VE KAMU ZARARI İDDİASI

Basına yansıyan bilgilere göre soruşturma, İBB Başkanlık konutuna malzeme alınması işi de dahil olmak üzere bazı alımlarda ihaleye fesat karıştırıldığı ve belediyenin zarara uğratıldığı iddialarına dayanıyor.

Yeni operasyonun, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı İBB davasında tutukluluk incelemesinin yapılacağı güne denk gelmesi dikkat çekti.

EKREM BAKİ DE GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İBB ve Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi Ekrem Baki de yer aldı.

Daha önce AKP'de siyaset yapan Baki, Mayıs 2025’te muhalefete yönelik baskıları gerekçe göstererek partisinden istifa etmiş, Ocak 2026’da CHP’ye katılmıştı.

Baki’nin gözaltına alınması, 5 Eylül Cumartesi günü tekrarlanacak Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde meclis aritmetiğini yeniden gündeme getirdi.

GÖZALTINDAKİ CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ SAYISI ÜÇE ÇIKTI

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları ve CHP’li Belediye Meclisi üyeleri Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir de bir gün önce gözaltına alınmıştı.

Ekrem Baki ile birlikte gözaltında bulunan CHP’li Üsküdar Belediye Meclisi üyesi sayısı üçe yükseldi:

Amine Cansu Çelik

Mithat Özdemir

Ekrem Baki

Gözaltı işlemlerinin seçim gününe kadar devam etmesi halinde üç isim, başkan vekili seçiminde oy kullanamayacak.

ÜSKÜDAR MECLİSİNDEKİ DAĞILIM

Üsküdar Belediye Meclisinde, biri görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş olmak üzere 28 CHP’li, 14 AK Partili ve 3 MHP’li üye bulunuyor.

Sinem Dedetaş’ın katılamadığı 5 Ağustos’taki başkan vekili seçiminde 44 belediye meclisi üyesi oy kullanmıştı.

Dört tur süren seçimin son turunda CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22, AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy almış; dört oy geçersiz sayılmıştı.

YENİ SEÇİM 5 EYLÜL’DE

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Sibel Tan Çetinkaya’nın başkan vekili seçilmesine ilişkin Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurmuştu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de bu karara yapılan itirazı reddetmişti.

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini belirlemek üzere 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da toplanmasına karar verdi.

Seçime iki gün kala üç CHP’li meclis üyesinin gözaltında bulunması, oylamanın hangi sayısal dengeyle yapılacağına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

AA

Etiketler: İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB operasyonu, İBB soruşturması, İBB gözaltı, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Belediye Meclisi, Üsküdar başkan vekili seçimi
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