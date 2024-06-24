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24 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Netanyahu istifa

24 Haziran 2024, Pazartesi 00:28
On binlerce İsrailli, bir kez daha Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze’deki rehinelerin geri getirilmesi ve erken seçim talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Üç eylemci gözaltına alındı.

İsrailliler, 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından rehin alınan ve Gazze Şeridi’nde tutulan İsraillilerin geri getirilmesi, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle ülke genelindeki gösterilerine bu hafta da devam etti.

On binlerce İsrailli, cumartesi akşamı yine başta başkent Tel Aviv olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa, Kayserya ve Beer Şeva’da pek çok noktada, taleplerini dile getirmek için sokaklara çıktı.

Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan rehine aileleri, tüm İsraillileri her hafta ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilere katılmaya çağırdı.

Netanyahu başbakanlığındaki hükümet istifa etmediği sürece Gazze’deki Filistinli gruplarla bir rehine değişim anlaşması imzalamanın mümkün olmadığını ifade eden rehine aileleri, “Esir takası anlaşması olmayacak ve Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek” ifadelerini kullandı.

AA’nın aktardığına göre, Tel Aviv’deki protestoların başlıca adreslerinden olan ve polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi’ndeki gösteriye katılan on binlerce İsrailli de Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

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