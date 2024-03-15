Netanyahu’nun kara saldırısı inadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah’a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları “püskürteceğini ve Refah’a gireceklerini” belirtti.

Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinlilerin sığındığı Refah’a kara saldırısı başlatmamaları için uluslararası baskıya maruz kaldıklarını belirterek, “İsrail ordusu Refah’ta savaşmaya devam etmeye hazırlanırken biz de bölgeye girmemizi ve işi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız. İsrail’in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah’a gireceğiz.” ifadelerini kullandı. AA

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