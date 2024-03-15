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15 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Netanyahu’nun kara saldırısı inadı

15 Mart 2024, Cuma 16:56
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah’a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları “püskürteceğini ve Refah’a gireceklerini” belirtti.

Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinlilerin sığındığı Refah’a kara saldırısı başlatmamaları için uluslararası baskıya maruz kaldıklarını belirterek, “İsrail ordusu Refah’ta savaşmaya devam etmeye hazırlanırken biz de bölgeye girmemizi ve işi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız. İsrail’in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah’a gireceğiz.” ifadelerini kullandı.  

AA

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