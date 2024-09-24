Netanyahu, yalan söylüyorsun

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Netanyahu’nun Lübnan halkına yönelik X’ten yaptığı paylaşımda, Lübnan’ın güneyine yönelik İsrail saldırılarının “sadece Hizbullah’ı hedef aldığını” iddia etmesine tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Albanese, “Filistinliler gibi Lübnanlılar da sizin yalan söylediğinizi biliyor. Filistinliler gibi Lübnanlılar da İsrail liderliğinin, iktidarını devam ettirmek ve yerleşimci-sömürgeci gündemini ileriye götürmek için soykırım şiddetini bölgeye yayma noktasında istekli olduğu kadar vicdansız olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

Albanese, Filistinliler gibi Lübnanlıların da İsrail toplumunun çoğunun sürekli bir savaş halinde yaşamaktan başka alternatifleri göremeyecek kadar incinmiş, travmatize olmuş veya beyinlerinin yıkanmış olabileceğini kaydederken, “Filistinliler gibi Lübnanlılar da sizin neden henüz Lahey’de olmadığınızı (yargılanmak üzere) merak ediyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi