Netanyahu’yu görevden alın

Aralarında Nobel Kimya Ödülü sahibi 3 kişinin de bulunduğu İsrailli eski üst düzey güvenlik yetkilileri, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Meclis Başkanına hitaben yayınladıkları açık mektupla, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Gazze savaşında başarısız olduğu” gerekçesiyle görevden alınması çağrısında bulundu.

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'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer' Bu kişilerden 17’sinin savunma kurumundan olduğuna işaret edilen haberde, Başbakan Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne yönelik savaşta başarısız olduğu için görevden alınmasının talep edildiği aktarıldı. Haberde ayrıca mektubu imzalayanların yargı düzenlemesi karşıtı gösterilere de destek verdiğine dikkat çekildi. İmza sahibi kişiler arasında eski Savunma Bakanı Moşe Ya’alon, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, eski Mossad Başkanları Tamir Pardo ve Danny Yatom, eski Şabak Direktörleri Nadav Argaman ve eski Emniyet Müdürlerinden Assaf Hefetz’in de yer aldığı belirtildi. Mektupta, “Netanyahu, savaş döneminde İsrail’e liderlik için maddi ve manevi niteliklere sahip değil. O aynı zamanda İsrail devletinin varlığına karşı bir tehdit oluşturuyor.” ifadesi de geçiyor. AA

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